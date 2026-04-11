ミス東大２０２０グランプリでタレントの神谷明采が１０日、自身の「Ｘ」を更新。実業家・ひろゆき氏のポストに反応した。神谷は現在、元安芸高田市長の石丸伸二氏が起用され注目を集めているＡＢＡＭＡの恋愛リアリティショー「恋愛病院」に出演中。石丸氏とのやりとりで番組を盛り上げている。そんななか、「見届け人」としてスタジオで出演者らの恋愛模様を見守っているひろゆき氏が「Ｘ」で持論をポストした。「芸能界で