【モデルプレス＝2026/04/11】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月10日、自身のInstagramを更新。バレンタインデーとホワイトデーに作った手作りスイーツを公開した。【写真】28歳元フジアナ「売り物レベル」手作りオランジェット公開◆渡邊渚、バレンタインデー＆ホワイトデーの手作りスイーツ披露渡邊は「今更だけど、今年のバレンタインとホワイトデーは、金柑のオランジェットを作ってみた」とコメントし、金柑