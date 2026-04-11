2025年にデビューしたK-POPガールズグループ「Kandis」のHelloさん・Vennyさん・Lookyさんが、ラジオ番組にて来日中の思い出について語りました。（左手前から）Vennyさん、Helloさん、Lookyさん、パーソナリティーの安本卓史☆☆☆☆「10代・20代のエネルギーと自由」をコンセプトに掲げてデビューした4人組ガールズグループのKandis。リーダーのHelloさんは「私たちは、みんなが元気になれる音楽とパフォーマンスを大切にして