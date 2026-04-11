あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「バックステージ」の略語は？「バックステージ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、類語として、「メンステ」「センステ」などが挙げられます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「バクステ」でした！「バクステ」は「バックステージ」を略した言葉