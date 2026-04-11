４月１１日の阪神１０Ｒ・大阪―ハンブルクＣ（４歳上オープン、芝２６００メートル＝１３頭立て、ハンデ）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った１番人気のウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）が勝利。後方から徐々にポジションを押し上げると、直線で鋭く脚を伸ばし、先に抜け出した２着馬をゴール前で差し切りオープン初Ｖを飾った。通算成績は７戦５勝。鼻差の２着に４番人気ウエストナウ