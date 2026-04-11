◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節（Ｅピース）広島１―１（ＰＫ５―４）清水Ｊ１清水はアウェーで広島と対戦し、１―１からのＰＫ戦の末に敗れ、連勝を飾ることはできなかった。前半は両チーム無得点で折り返したが、後半２６分、ＤＦ北爪 健吾の右クロスにＦＷ呉世勲（オ・セフン）が合わせて先制ゴールを奪った。しかし、その３分後に広島のFW木下康介にゴールを決められ追いつかれた。前節（５日）の長崎戦からＭＦ