◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の川相昌弘ディフェンスチーフコーチが三塁コーチャーとしてイメージトレーニングを行った。試合前練習中、走塁練習をしていた中山礼都の指示役を買って出た同コーチは、打撃練習の打球を本番と想定し、二塁から三塁を回すか否かの判断練習を繰り返した。１０日のカード初戦では、両軍無得点の２回１死一塁で、増田陸の左翼線二塁打で一塁走者のキャベッジが一