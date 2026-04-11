北朝鮮の朝鮮中央通信は11日、金正恩総書記が前日、訪朝中の中国の王毅外交部長と会見したと報じた。報道では、金総書記が中国との関係を「最優先的に重視する」と強調し、「一つの中国」原則や多極世界構築に向けた中国の政策を全面的に支持する立場を改めて表明したと伝えている。来月に予定される米中首脳会談を前に、中国との戦略的連携を誇示する狙いがあるとみられる。同通信によると、金総書記は会見で「社会主義を核とする