◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）巨人・浅野翔吾外野手が公式戦今季初安打をマークした。５回の代打から出場。そして２打席目となった８回先頭でカウント１―１から佐々木の１１８キロ変化球を左前へ運んだ。高卒４年目の今年は春季キャンプ中に右ふくらはぎ肉離れで離脱。故障班でのリハビリを経て３月２８日の３軍戦で実戦復帰を果たしていた。ファーム・リーグには４月１日から出場しており、この日の