◆練習試合西武３軍１―１巨人３軍（１１日・カーミニーク）巨人３軍は１１日、カーミニークフィールドで西武３軍と練習試合を行い、９回で１―１で引き分けた。２軍から登板機会確保のため参加して先発した森田駿哉投手は５回４安打１失点。２番手で登板した花田侑樹投手は３回３９球、打者９人４奪三振でパーフェクトに抑える好投を披露した。広島新庄から２１年ドラフト７位で入団した花田は、２２年オフに右肘クリー