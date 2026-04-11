歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）と妻で女優の藤原紀香（54）が、3月30日に結婚10年を迎えた。【画像を見る】タニマチとの食事会帰りの夫婦ツーショット、和装姿で働く“梨園の妻”紀香2025年の大阪・関西万博で日本館の名誉館長を務め、天皇皇后両陛下を出迎える大役を担った藤原。2026年には関西大学の客員教授に就任し、夫・愛之助も同大学の客員教授を務めていることから、夫婦そろって教壇に立つことになった。さまざまな