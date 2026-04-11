4月を迎えて街には新社会人があふれています。小学校にはピカピカの一年生が入学してきました。それぞれ将来への夢に胸をふくらませていることでしょう。【写真】教室で勉強をする小中学生のイメージ写真夢や希望と縁が薄くなりがちな中年世代も、負けちゃいられません。中年なりの夢や希望を抱くために、いたいけな小学生だった半世紀前の自分たちがどんな夢を抱いていたか、こっそり振り返ってみましょう。勢い余って56年