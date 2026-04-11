「ナタ２」のワンシーン。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社成都4月11日】中国の映画興行アプリ「猫眼専業版」と米映画情報サイト「BoxOfficeMojo」によると、中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海」（ナタ2、邦題『ナタ魔童の大暴れ』）の世界興行収入が8日に22億6700万ドル（1ドル＝約159円）となり、「タイタニック」を抜いて世界歴代興行収入ランキング4位に浮上した。「ナタ2」2025年1月の上映開始