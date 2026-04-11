「ニュージーランドＴ・Ｇ２」（１１日、中山）２番手で運んだ６番人気のレザベーション（牡３歳、栗東・松下）が、直線で鮮やかに抜け出し、１番人気ロデオドライブとのたたき合いを首差で制して重賞初Ｖを飾った。２着はそのロデオドライブで、３着に４番人気のジーネキングが入り、以上の３頭がＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京）の優先出走権を獲得した。勝ち時計は１分３３秒３（良）。フラワーＣ制覇（スマートプリエ