タレントの西川きよし（７９）が１１日、大阪市内で、あしなが学生募金の関西オープニングセレモニーに参加。街頭で募金箱を持ち、学生とともに募金活動を行った。きよしはこの日、レギュラーのラジオ番組出演と、なんばグランド花月での公演の合間を縫って応援に駆けつけた。「突然に親が亡くなると、目の前が真っ暗になる。僕も３人の子の親。本当に気持ちがよくわかる。これからがんばって、勉強したいなという子が学校に上