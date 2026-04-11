「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）Ｇ１馬３頭がそろった豪華な一戦で、昨年の２冠牝馬が貫禄を見せた。香港マイル１１着からの復帰戦となった１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一）が、鮮やかな逃げ切り勝ちで４つ目のタイトルを手にした。勝ちタイムは１分３１秒６。昨年のオークス馬で４番人気のカムニャックは２着、５番人気のルージュソリテールが３着に入った。２番人気の支持を集めたアスコリピチェーノ