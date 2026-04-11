女優吉瀬美智子が１０日放送のＴＢＳ「ドラマでクイズ！ＴＨＥキリヌキ」に出演。１６年ぶりに元子役女優と再会したことを伝えている。吉瀬は日曜ドラマ「ＧＩＦＴ」チームで出演。火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」チームで登場した女優杏花（２６）とは、２０１０年の吉瀬主演ドラマ「ハガネの女」で共演。杏花は「ハガネの女」に子役・柴田杏花として、４年３組の生徒琴平れもん役で出演していた。吉瀬はＳＮＳにツーショ