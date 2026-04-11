実に、7回目の逮捕となった。警視庁新宿署は3月30日、20代の女性患者に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで、歌舞伎町の「東京クリニック」の精神科医・伊沢純容疑者（55）を逮捕した。【画像】逮捕7回目の伊沢純容疑者（55）。黒いサングラスから虚な目が覗く。ボサついたグレーヘアが荒々しい「事件は昨年8月に起きた。かかりつけの病院が休みで、たまたまネットを見て来た初診の患者だった。伊沢は睡眠薬の処方箋を出