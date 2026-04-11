夫婦漫才師の宮川大助・花子の弟子でお笑い芸人の宮川隼人が10日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした」と報告し、大助・花子夫婦、白無垢姿のさゆみさんの親子3ショットを公開した。【写真】「とてもお美しい」「幸せそうなお顔」白無垢姿の長女・さゆみさん＆宮川大助・花子の親子3ショット隼人も式に参列したようで、複数の投稿で幸せムードにあふれたハレの日の写真を紹介し