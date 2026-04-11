お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が11日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、美大進学をあらためて報告した。10日にインスタグラムで、今春からの美大進学を公表した。21年にTBS系「プレバト！！」の秋の水彩画コンクールで優勝。大の競馬ファンとしても知られ、東京競馬場、中京競馬場などに自身の絵が飾られたこともあった。進学を決意したきっかけは、リアリティーを突き詰めた超