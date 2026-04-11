中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が11日、結婚することをぞれぞれの所属事務所の公式サイトを通じて発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。新木は23年に出演したトーク番組「あざとくて何が悪いの？」で、自身の結婚願望について「すごいあります」と言及していた。当初は20代での結婚を望んでいたようで「27歳までに結婚して30歳までに結婚するって高校生の時に言っていました。でも、そうじゃないんだな