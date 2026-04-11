「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、第２日」（１１日、石坂ＧＣ）今季日本ツアー初戦となった渋野日向子（２７）＝サントリー＝は３バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７４でトータル３オーバーとなり、予選落ちとなった。巻き返しを目指した２日目、前半の１０番と１７番で痛恨のダブルボギー。スコアを大きく落とした。後半は１番と８番でバーディーを取ったが、厳しい結果となった。「逃げ