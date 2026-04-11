東京都の「花まるエレメンタリースクール」公式インスタグラム（@hanamentary）が、リズム遊び「いらっしゃいませゲーム」を紹介し、650万回再生されるなど、話題になっています。準備も道具も不要で、初対面同士でもすぐに仲良くなれる簡単なゲームです。【動画】初対面で仲良くなれる「いらっしゃいませゲーム」どんなゲーム？自分がいつ、何人組で「何人で来ました」と言う番になるかを予想しながら、リズムよく進めていくゲー