働き方の多様化が進む中、すっかり定着した在宅ワーク。一方で、自宅の間取りや家族との生活環境などにより、生活空間と仕事空間の境界が曖昧になる人が増えているといいます。コワーキングスペース・レンタルオフィスの『BIZcomfort』を運営する株式会社WOOC（東京都品川区）が実施した「在宅ワーク環境の調査」によると、約4割が専用の仕事部屋があっても「自宅では集中できない」と感じていることがわかりました。では、集中す