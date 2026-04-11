＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ台湾の22歳ウー・チャイェン（台湾）が1イーグル・5バーディ・3ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・単独首位に浮上し、昨年「大王製紙エリエールレディス」以来の2勝目に王手をかけた。トータル7アンダー・2位タイ