＜マスターズ2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ジャック・ニクラス（1965、66年）、ニック・ファルド（1989、90年）、タイガー・ウッズ（2001、02年）以来、史上4人目の連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。首位タイで滑り出すと、2日目は9バーディ・2ボギーの「65」。圧巻のゴルフで2位に6打差の単独首位に立った。過去2度の出場経験があり、今年から中継するTBSの解