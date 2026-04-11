NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。巨人は若林楽人選手を抹消し、この日のヤクルト戦に先発するマタ投手を登録しました。若林選手は今シーズンの開幕を1軍で迎えるも、代打や守備固めの起用が中心となり、ここまでは7試合の出場で9打数2安打。直近の出場は、8日広島戦での1点ビハインドで迎えた8回、先頭打者として代打起用されましたがレフトフライに倒れていました。新助っ人のマタ投手は、これが1軍での今季初登板。直近登