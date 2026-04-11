◇明治安田J1百年構想リーグ第10節福岡1―0長崎（2026年4月11日ベススタ）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、西地区では福岡が長崎との“九州頂上決戦”を1―0で制した。0―0で迎えた後半17分に試合が動いた。鋭い切り返しで長崎DFをかわしたMF見木が、ペナルティーエリア手前から右足で低い弾道のシュートを放ち、先制。今季初得点が決勝点となった28歳は「開幕から苦しいシーズンだったので、やっとホームで勝