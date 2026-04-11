◇MLB ブルージェイズ10-4ツインズ(日本時間11日、ロジャース・センター)ブルージェイズが14安打10得点で逆転し連勝。岡本和真選手は無安打となりました。岡本選手は「5番・サード」でスタメン出場、2回の第1打席は直球を打ち上げセカンドフライ、4回の第2打席もセカンドフライとなります。第3打席はショートライナー、第4打席はレフトフライで4打数無安打。2試合連続でヒットが生まれず打率は.220となりました。一方、チームは0-4