女子プロレス「スターダム」１１日の後楽園大会で、ウナギ・サヤカ（３９）が現役引退を間近に控える鹿島沙希（３２）から惜別の３カウントを奪取した。鹿島は２日の会見で、この日の６人タッグマッチでＦＷＣの葉月、コグマと組み、ウナギ＆星来芽依＆舞華と対戦することを発表。２３日の後楽園大会が現役ラストマッチとなり、２６日の横浜アリーナ大会では引退セレモニーのみ行うことを明かしていた。中盤に鹿島とマッチア