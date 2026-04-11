軽乗用車が住宅の塀に衝突 鹿児島市で11日午前、軽乗用車が住宅の塀に衝突し、運転手が意識不明の重体で救急搬送された事故で、車を運転していたのは鹿児島市の70歳の男性と分かりました。 この事故は鹿児島市郡元3丁目の市道で11日午前10時半ごろ、コインパーキングから出てきた軽乗用車が対面の住宅の塀に衝突したものです。 運転手が病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 運転手の身元判明 70代男性 警察