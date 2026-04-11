Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１１日、２選手の負傷を発表した。ＤＦ福森晃斗（３３）は、９日に札幌・宮の沢で行われた練習中に負傷。左大腿（だいたい）二頭筋（太もも裏の筋肉）の肉離れと診断された。ＦＷ佐藤陽成（２２）は右サイドハーフで先発した４日のＪ３福島戦（プレド）で、右大腿二頭筋を肉離れした。ケガの影響で同戦は前半までで退いていた。クラブはともに全治を明らかにしていないが、１か月以上、戦列を