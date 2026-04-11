◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子３０００メートル障害決勝は小原響（ＧＭＯインターネットグループ）が８分２６秒２４で１着、青木涼真（ホンダ）が８分２６秒９０の２着に続いた。昨年の今大会でＵ２０日本歴代２位となる８分２９秒０５の好タイムをマークした早大の佐々木哲（２年）は、序盤から前につけず８分４７秒９０の１０着に終わり「狙いとしては８分３５秒前後で行