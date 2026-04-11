歌手の岩崎良美が１１日、都内でライブアルバム「Ｇｒａｃｅａｖｏｕｓ（グラサヴ）〜岩崎良美４５周年記念ＬＩＶＥ」の発売を記念したインストアライブを行った。昨年１２月に開催されたデビュー４５周年ライブが音源化。この日のミニライブでは「レコード店で歌うというのは何十年かぶり。お客さまの皆さんの笑顔に乗せられて楽しい時間を過ごすことができた」と話すように、代表曲の「タッチ」など６曲を披露し澄んだ歌