Ｇ１馬の大敗にＳＮＳではショックの反応が広がっている。１１日の阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（阪神・芝１６００メートル）は、２番人気に支持されたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）がまさかの最下位に沈んだ。坂井瑠星騎手と初めてコンビを組んだ同馬は６番枠から五分のスタートを切って、序盤は中団の後ろで待機した。直線では外に出して伸びてくるかに見えたが、後ろにいたカナテープにもかわさ