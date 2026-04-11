◆パ・リーグ日本ハム・ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンク・山川穂高が６回無死、高々と打ち上げた打球は本塁上空のエスコンの屋根に当たった。スタンドがどよめく中、三塁・郡司がファウルゾーンでキャッチしたがファウルと判定された。エスコンの屋根は最も高いところで約７０メートルある。