◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣへの優先出走権ＮＨＫマイルＣのトライアルレースに１５頭が出走し、原優介騎手騎乗で６番人気のレザベーション（牡３歳、松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）が直線で競り勝ち、重賞初挑戦Ｖを飾った。勝ち時計は１分３３秒３。今回が初コンビの鞍上。３月２１日のフラワーＣで重賞初制覇を飾った