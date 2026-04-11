◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）札幌はアウェーで甲府と対戦し、１―２で敗れた。前節は福島に完封負けを喫しており、３連勝後の２連敗となった。前半２６分に左ＣＫからＦＷティラパットが倒されて得たＰＫをＦＷバカヨコが決めて、先制した。しかし、同アディショナルタイム、ＭＦ武井成豪に同点弾を許してしまう。さらに、後半４０分にカウン