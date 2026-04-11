ハマる人続出！おつまみとしても活躍！ 旬のたけのこ、いつも同じ食べ方になっていませんか？意外と知られていないのが、カリカリに焼いて食感を楽しむ調理方法です。今年は定番の調理方法ではなく、「カリカリ」を楽しむレシピに挑戦してみるのもありかも？今回は、詳しいレシピや作った人の声を紹介します。 こんがり焼き上げることで、外はカリッと中はやわらか。シンプルながらクセになる食感と香ばしさが魅力の一品です。