◆４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）ＮＨＫマイルＣトライアルが１５頭立てで行われ、１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は２着。単勝１・７倍で断然人気も、ゴール前でレザベーションにとの競り合いで首差及ばず連勝は２でストップした。デビューから２連勝した中山マイル戦。