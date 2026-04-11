◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が6回、死球を背中に受けて途中交代した。伊藤大海の抜けた直球が左肩甲骨の辺りを直撃。今宮は悲鳴を上げ、腕をぶらんと下げたまま顔をゆがめた。すぐにトレーナーが駆けつけ、ベンチに下がったが、小久保監督は今宮を下げて、代走・川瀬に送った。