俳優中島裕翔（32）が11日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで、女優新木優子（32）と結婚すると発表した。◇◇◇「ベストジーニスト」で殿堂入りするなど、「爽やかな好青年」という世間からも持たれているであろう中島のイメージは、実際何度か取材しても大きくブレることなく、むしろ強まっていった。現場でも愛されるタイプで、そうそうたる面々との共演者を経て俳優としての階段を駆け上が