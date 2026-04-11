ミケランジェロ・フランマルティーノ監督の未公開作品を含む特集上映『ミケランジェロ・フランマルティーノの驚くべき世界』が、6月19日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：橋口亮輔監督作『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』4Kリマスター版、7月24日より公開決定 言葉に頼らず、南イタリア・カラブリアの荘厳な風景や、そこに刻まれる時間の神秘を静謐