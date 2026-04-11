開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/04/07 26/05/22 ＴＨＥグローバル社 1,280円上場廃止予定 26/04/07 26/05/22 ティムコ 1,900円 - 26/04/01 26/05/18 イーグランド 4,858円上場廃止予定 26/03/25 26/05/11 ソラスト 1,11