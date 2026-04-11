中国メディアの快科技によると、江蘇省蘇州市の動物園「上方山森林動物世界」でこのほど、中国に残り1匹となったシャンハイハナスッポンの「蘇蘇（スースー）」が珍しく姿を見せ、多くの来園者の目を引き付けた。スースーの推定年齢は100歳を超える。世界で最も絶滅の危機が差し迫っているカメとされるシャンハイハナスッポンは、「世界で最も孤独な動物」とも呼ばれ、中国で国家1級重点保護野生動物に指定されている。世界最大級