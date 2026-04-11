8日、阪急うめだ本店で「春の北海道物産大会」がスタート！ついつい財布のひもがゆるんでしまうおいしい北海道グルメの店が約100店舗大集結！お目当ての品を求め、朝から大勢の客がかけつけました。 会場にやってきた清水麻椰アナウンサー。まずはイートインコーナーで、函館近海の海でとれたお寿司を味わいます。 看板メニューは、函館のサメガレイや松前のシマエビ、アワビ、ウニな