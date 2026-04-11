開店前に約1000人の大行列！あべのハルカス近鉄本店で8日始まったのが「大阪・関西万博グルメパレード」です。 会場にはミャクミャクもかけつけ、まるで“万博が戻ってきた”かのような熱気に包まれました。 アメリカ館で人気だったボリューム満点の「スパークバーガー」やドイツ館のソーセージなど、28店のメニューが6日間限定で楽しめます。中には会期中46万個も売れた