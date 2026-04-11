グラングリーン大阪にある「ウォルドーフ・アストリア大阪」。去年、日本に初進出したヒルトンの最上級ブランドホテルにいま、世界から熱い視線が！ 世界的なライフスタイル誌が毎年発表している今年泊まるべき「ベストニューホテル」に、大阪のホテルで初めて選出されたことが8日明らかとなりました。世界が認めたホテルの魅力とは？ まずは大阪の街を一望できる広さ139平方メートルのスイӦ