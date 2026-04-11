JTBの予測では今年のゴールデンウィークに、1泊以上の国内旅行に出かける人の数は去年より1.7%増え、2390万人になる見通し。物価高により「近場で短期間」のニーズが高まっているということです。 そんな中、楽天トラベルが人気の国内旅行先ランキングを発表。1位東京都、2位北海道に続き、関西からは大阪府が3位にランクインしました。 一方、宿泊プランに注目すると、人気上昇中のトレンドワー