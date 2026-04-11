◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 ロッテ 18-7 日本ハム(11日、ロッテ浦和)ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が、ファーム日本ハム戦で公式戦初登板。立ち上がりから連続四死球で無死満塁のピンチを招きタイムリーを浴びるなど、1アウトのみで降板という、ほろ苦のマウンドとなりました。緊張の面持ちで先発マウンドにあがった石垣投手。序盤から制球を乱し、無死満塁のピンチを招きます。それでも好調の日本ハム・有薗